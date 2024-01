L’uomo di Sandokan con il reddito di cittadinanza: ASSOLTO

GRAZZANISE – La giudice Stadio del tribunale di Aversa Napoli Nord ha assolto ieri, martedì, Antonio Mercadante, finito a processo per il reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza.

Mercadante, condannato per reati di camorra, ritenuto vicino allo storico capoclan Francesco Schiavone Sandokan, quale referente dell’area di Grazzanise, non poteva ricevere il beneficio, visto che se negli ultimi 10 anni non il soggetto richiedente ha subito condanne legate ad associazione a delinquere, non può vedersi distribuito il RdC.

Ma Mercadabte, secondo la tesi difensiva ritenuta valida dalla corte, non era a conoscenza della legge e, quindi, avrebbe presentato la domanda in buona fede.