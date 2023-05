LUSCIANO ALLE ELEZIONI. Mariniello diventa sindaco per 330 voti. Battuta Dominga Inviti, candidata dell’ex primo cittadino Nicola Esposito e di Giovanni Zannini. Ecco chi entra in consiglio comunale. TUTTI I NOMI E LE PRFERENZE

LUSCIANO – Solo poco prima delle 21 si è chiuso lo scrutinio alla fine di un duello serrato. Giuseppe Mariniello, già assessore e consigliere provinciale, ha vinto le elezioni, battendo di poco la sua competitor Dominga Inviti.

Inviti, prima in minoranza, ora candidata sindaca fortemente supportata dal primo cittadino uscente Nicola Esposito e dal consigliere regionale Giovanni Zannini, non è riuscita in una rimonta che ad un certo punto sembrava sul punto di compiersi definitivamente.

Qui sotto la tabella di Eligendo tutte le preferenze e in corsivo sono segnalati i nuovi consiglieri comunali di Lusciano.

GIUSEPPE MARINIELLO – Uniti per Lusciano (1.441): Maria Consiglia Conte 569, Luisa Mottola 140, Vincenzo Gargiulo 77, Salvatore Pezone 122, Luigi Tamburrino 104, Francesco Pietro Motta 58, Massimo Di Cicco 27, Raffaele Arzillo 21, Maria Esposito 39, Luciano Cristiano 100, Rosa Granata 3, Antonietta Pezone 28, Marianna Mercede 22, Domenico Verde 60, Nicola Di Martino 60, Giovanni Gagliardini 11.

Sveglia Lusciano (1.590): Augusto Abategiovanni 280, Eva Cantone 268, Luigi Costanzo 79, Agostino D’Alessandro 64, Ivano Elefante 58, Giuseppina Ferrara 104, Margherita Fiorito 65, Gianluca Mottola 63, Teresa Mottola 85, Armando Palmiero 60, Michele Russo 118, Vincenzina Scellini 192, Pasquale Venditto 66, Elena Mottola 37, Ilaria Boccini 23, Nicola Pezone 28.

Guarda Lontano Lusciano (758): Vincenzo Barbato 57, Francesca Costanzo 85, Alessandro Costanzo 74, Stefania Cavallo 9, Lorenzo Iavarone 64, Valeria Fagnoni 20, Maria Moscatiello 71, Rosario Massa 146, Annunziata Di Caprio 10, Attilio Mottola 55, Giuseppe Nobis 5, Michele Pirozzi 83, Luciano Flagiello 47, Lucia Conte 23, Nicoletta Fedele 4, Espedito Pecorario 5.

Uniamo Lusciano (1.174): Gennaro Abate 1, Vincenza Amore 51, Antonio Cartini 0, Oreste Castaldo 100, Giorgio Concilio 8, Gino D’Aniello 0, Giuseppe De Cristofaro 84, Luciano Dell’Aversano Orabona 75, Enrica Rosa Granieri 166, Simona Grassia 10, Giuseppina Marano 6, Rosanna Mercede 45, Salvatore Mottola 335, Francesco Palmiero 285, Ester Katia Santoro 8, Vincenzo Spagnuolo 0.

Riscriviamo Lusciano: Alfonso Di Lauro 25, Pasquale Brunitto 67, Rosa Di Cicco 21, Raffaela Ferrara 55, Vincenzo Ferraro 1, Carolina Graniero 34, Maria Grazia Fonseca 23, Tatiana Gheorginca 16, Luciano Vasta 207, Antonio Verde 27, Nicola Ponticiello 13, Maria Salato 16, Nicola Mottola 44, Carlo Mangiacapra 9, Luciano Gargiulo 5, Melania Fabozzi 17.

Terra Nostra (469): Filippo Ciocio 209, Lugi Abate 89, Pasqua Di Luciano 46, Giulia Solla 48, Nicolina Salvatore 27, Francesco Pezone 8, Teresa Andreozzi 7, Mario Venditto 6, Antonella Villano 13, Mauro Balivo 1, Luciano Ferrara 0, Angela Stasino 9, Luciano Villano 6, Giuseppe Vassallo 0, Luciano Mercede 0.

Obiettivo Comune (436): Luciano Abate 209, Antonio Bamundo 0, Filomena Di Ronza 41, Giovanni Di Tella 0, Michele Paolella 0, Raffaella Di Maro 3, Melania Mottola 63, Luigi Costanzo 33, Giuseppe Musto 0, Dante Viglione 3, Francesca Di Maio 27, Margherita Mariniello 35, Alessia D’Angelo 21, Michele Gargiulo 0, Antonio Grandioso 1, Mario Tomasino 0.

Sempre avanti Lusciano (37): Antonietta Ferrara 1, Francesca dello Margio 0, Maria Martone 2, Giuseppina Di Franco 0, Rosalba Darioni 0, Amalia Iorio 9, Mario Picone 0, Biagio Errico 0, Michele Di Virgilio 2, Agostino Cecere 18, Gianluigi Nugnes 2, Clemente Iavarone 0, Aniello Casoria 0, Francesco Messina 0, Donato Fiorenzano 3, Adele Manna 0.

DOMINGA INVITI – Noi per Lusciano (2.031): Carlo Abategiovanni 28, Debora Antonia Assunto 80, Giuseppe Borzachiello 55, Antonella Colucci 141, Michela D’Agostino 68, Giuseppe D’Alesio 141, Vincenzo D’Aversa 19, Raffaele Esposito 361, Raffaele Frongillo 6, Giovanna Gagliardo 77, Stefania Giglio 313, Valeria Malepasso 8, Luciano Pellino 2, Giacomo Rambone 26, Maria Santagata 128, Marco Valentino 578.

Lusciano Riparte (1.695): Maria Pina Cacciapuoti 18, Rosa Compagnone 46, Antonio Conte 91, Maria Teresa Di Ronza 79, Giuseppina Fresolone 65, Claudio Grimaldi 239, Giuseppe Iommelli 28, Rosario Mallardo 57, Antonio Manzo 9, Benito Mottola 305, Renato Mottola 439, Maria Panfilla 61, Luca Pezzella 112, Stefania Pisani 23, Paolo Santagata 0, Rosa Schiavo 123.

Il Girasole: Cristina Grimaldi 202, Concetta Accardi 1, Giuseppe Andreozzi 5, Giovanni Arrichiello 22, Martina Cante 12, Umberto Cristofaro 6, Luigi D’Alessandro 6, Luigi Fucci 20, Eufemia Giannetti 8, Kamila Iwanow 16, Giuseppe Moccia 33, Luciano Nugnes 10, Massimo Nugnes 67, Luigi Pezone 4, Luisa Senese 6, Luisa Viola 7.

Forza del fare (0): Massimiliano Angelino 0, Carlo Arpaia 0, Armando Bazzicalupo 0, Salvatore Brunitto 0, Giovanni Capasso 0, Anna Cerqua 0, Filippo Lama 0, Maria Lama 0, Marco Fiorillo 0, Antonella Pezone 0, Paolo Pezone 0, Antonio Pirozzi 0, Antonietta Ragosta 0, Monica Roberto 0, Roberto Salzano 0, Giusy Pina Zagaria 0.

Lusciano Cresce (0): Giosi Emanuele 0, Amoroso 0, Ferdinando Brunitto 0, Arianna Caso 0, Antonio Cataldo 0, Michele d’Arienzo 0, Antonietta De Marco 0, Mirko Di Roberto 0, Nicoletta Fabozzi 0, Vittorio Guzzavaglia 0, Martina Manzo 0, Elvira Nugnes 0, Antonio Pizzo 0, Davide Verolla 0.

Insieme per Lusciano (757): Pietro Borzachiello 27, Francesco Brunitto 52, Mary Cacciapuoti 26, Lavinia Costanzo 28, Luciano D’Agostino 94, Grazia Maria D’Alessandro 36, Annunziata Della Volpe 53, Luigi Flagiello 22, Eugenio Gagliardini 29, Vincenzo Grimaldi 22, Arianna Lemialdi 24, Nicola Marino 32, Cinzia Paciolla 32, Luciano Palmiero 183, Antonietta Pastore 10, Justin Venditto 87.

Idee in Comune (365): Giuseppe Angeli 8, Luigia Caiazza 56, Giovanni Cantone 6, Angela Conte 26, Angela Costanzo 46, Gennaro Costanzo 17, Pietro Paolo De Simone 11, Vincenzo Di Grazia 11, Carlo di Virgilio 3, Valeria Docimo 7, Giovanni Fabozzi 4, Luciano Froncillo 5, Nicola Iannotti 6, Teresa Palmiero 10, Raffaele Sociale 127, Benedetta Stabile 22.