LUSCIANO. Più sicurezza sul territorio: aumentano i controlli della polizia municipale

Intesa tra ammiistrazione comunale e polizia locale.

LUSCIANO. Raggiunto l’accordo tra l’amministrazione comunale capeggiata dal sindaco Giuseppe Mariniello e il comando della Polizia Locale di Lusciano finalizzato ad un controllo del territorio in fasce orarie diverse rispetto a quelle precedentemente previste.

A seguito degli episodi che hanno interessato la sicurezza del territorio comunale, l’amministrazione ha ravvisato la necessità di intensificare i controlli della Polizia Locale.

Il dialogo, sempre costruttivo tra le parti, ha consentito di attuare un piano sinergico e strategico che consentirà alla Polizia Locale di tutelare l’ingresso dei minori nei pressi delle scuole e di presiedere il territorio in orari serali iniziando i turni sin dalle 7.30 del mattino e terminando l’attività di controllo (in alcuni giorni) fino alle 22.00 di sera, come da accordo sindacale.

Finalmente si passa dalle parole ai fatti.

Il primo cittadino, la maggioranza tutta e la delegata consigliera Vincenza Scellini avevano già preannunciato in consiglio comunale la volontà di agire in tal senso.

Si va nella direzione di una Lusciano più sicura per i nostri figli e di una Lusciano tesa a combattere i fenomeni che interessano la sicurezza tutta.