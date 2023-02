Per anni ha gestito una salumeria nel centro del Capoluogo

CASERTA – Lutto nel commercio casertano, si è spento Giuseppe Canzano, 84 anni, da tutti conosciuto come don Peppe, che per anni gestore della salumeria “La Dispensa” in piazza Matteotti a Caserta. La cittadinanza tutta si è stretta al dolore dei familiari. I funerali saranno celebrati domani alle 12,00 presso il Duomo di Caserta.