LUTTO. Addio al vice presidente dei Giovani Imprenditori Confapi CASERTA

CASERTA – E’ morto Davide Sampaolesi, vice presidente dei Giovani Imprenditori Confapi Caserta. “In un momento di dolore cosi grande – ha affermato in una nota il presidente del gruppo Vincenzo Andrea Tambaro – non ci resta che essere grati per aver conosciuto, condiviso e lavorato con una persona come Davide. Esempio di grande energia, ottimismo e nobiltà d’animo. Esempio di amicizia e di umiltà che ci ha reso tutti delle persone migliori. Ti ricorderemo per sempre con affetto e grande stima. Ci mancherai”.