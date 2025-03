LUTTO. Angelina muore a 65 anni: figlie perdono amata madre

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MONDRAGONE – Tragedia a Mondragone questa mattina. Angelina Prisco è venuta a mancare all’età di 65 anni nella sua abitazione di via Pescara. Un colpo devastante per la sua famiglia e per l’intera comunità. La donna lascia le figlie e i nipoti nel dolore.

In queste ore, sono numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza. I funerali di Angelina si terranno domani alle 15 nella Chiesa di San Rufino, partendo dalla sua casa.