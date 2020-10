LUTTO. Antonio muore a 61 anni. Lavorava nel Liceo

CESA – (Lidia e Christian de Angelis) Addio Antonio, grande dolore in paese. Si è spento presso il Policlinico di Napoli, Antonio Oliva, 61 anni, sposato con Michelina D’Orazio dipendente comunale di Cesa e padre di Carmela e Lucia, era un collaboratore scolastico presso il Liceo, persona conosciuta e amata, da tutti, sempre disponibile e gentile, con i docenti, gli alunni e i genitori. Una bravissima persona, che troppo presto è andata via.

I funerali si sono celebrati oggi presso la Parrocchia S. Cesario a Cesa, tanti i presenti per l’ultimo saluto all’amico Antonio, detto O Professore, questo il cordoglio del sindaco Enzo Guida “Sei stata la prima persona che ho incontrato quando ho saputo di aver vinto le ultime elezioni comunali. Dal mare, dove stavo, sono corso a casa tua. E’ stata la prima tappa, prima di raggiungere gli altri, che mi attendevano al seggio.Abbiamo gioito assieme, eri felice, contento, per una “battaglia” che anche tu hai contribuito a vincere. Non immaginavo che sarebbe stata l’ultima volta che ci saremmo abbracciati, che ti avrei visto, che avremmo sorriso assieme. C’eravamo dati appuntamento la sera per la festa ma, poi, non sei riuscito a venire. Dal palco ti ho salutato.Quanti ricordi ci legano.Da quando ho iniziato a fare politica attiva, mi sei sempre stato vicino, mi hai accompagnato nel percorso che mi ha portato ad essere sindaco per due volte di Cesa. E tu c’eri!Così come ci sei stato nei miei momenti difficili.Ci sei stato, anche, nei tanti momenti belli che abbiamo condiviso assieme.Eri sempre sorridente e così ti voglio ricordare. Ora potrai raggiungere tuo cugino Luigi Giggino “Sip” Oliva.Un abbraccio forte a Michelina, alle tue figlie, ai loro mariti e ai nipotini.Ciao Aniello !”