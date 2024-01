LUTTO IN CITTA’. Padre di famiglia scompare a 43 anni

I funerali nella parrocchia di Sant’Antonio da Padova

ORTA DI ATELLA (Lidia e Christian de Angelis) Dolorosa perdita per la comunità: si è spento prematuramente Nicola D’Avino, 43 anni. L’uomo lascia la moglie Stefania Boccia e i due figli Luigi e Francesca e tanti amici e familiari. I funerali si stanno tenendo in questo momento nella Parrocchia di Sant’Antonio da Padova. Numerosi I messaggi di addio e cordoglio per la scomparsa.