LUTTO NEL COMMERCIO. Addio a Cicciotto, patron dell’omonimo market di via Ferrarecce

I funerali a San Nicola la Strada.

CASERTA/SAN NICOLA LA STRADA. Da pochi anni a Caserta, eppure già diventato un punto di riferimento non solo per la quotidiana spesa familiare, ma anche per i tanti impiegati che ogni giorno lì pranzano. E’ venuto a mancare il patron del noto market di via Ferrarecce “Cicciotto crudo e cotto”, Francesco Leone, detto Cicciotto. E, proprio Cicciotto è il nome che i suoi eredi hanno voluto dare al locale di via Ferrarecce.

I funerali di Francesco Leone si terranno nella chiesa di S. Maria degli Angeli, a San Nicola la Strada, oggi alle 16.