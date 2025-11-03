Lutto nel commercio di S. MARIA C.V.: la città piange noto commerciante di via Melorio

Con il suo lavoro e la sua umanità, aveva saputo conquistare l’affetto di molti

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Lutto nella comunità sammaritana per l’improvvisa scomparsa di Gustavo Csor, 45 anni, titolare di una tabaccheria in via Melorio. Originario dI Caserta, Gustavo da anni era un punto di riferimento per tanti residenti e commercianti della zona.



La notizia della sua morte, giunta inaspettata, ha suscitato profonda commozione in città. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi nelle ultime ore sui social, dove amici, clienti e conoscenti hanno voluto ricordarlo con parole di affetto e stima, sottolineando la sua disponibilità, la gentilezza e il sorriso che lo contraddistinguevano.

I funerali si terranno questo pomeriggio, alle ore 16.30 presso la Chiesa di Lourdes, in via Kennedy 42, a Caserta.