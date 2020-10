LUTTO NEL MONDO DELLA RISTORAZIONE. Il virus si porta via Mimma, la storica cuoca del ristorante Il Castello

CASTEL MORRONE – In un momento in cui, l’intero comparto è “piegato” dalle rigide disposizioni del Governo, per contenere il contagio del virus, un terribile lutto colpisce il mondo della ristorazione e un’intera comunità incredula per la morte di Mimma Piombino, cuoca de Il Castello, noto ristorante di Castel Morrone. La donna, che si era ammalata di Coronavirus, ha lasciato un vuoto enorme. Una persona sempre disponibile e gentile il cui ricordo è affidato alle parole del sindaco Gianfranco Della Valle: “Non vorremmo mai che accadesse! Non lo vorremmo per i nostri cari né tantomeno per nessun altro ma sappiamo benissimo che prima o poi la nostra vita finirà; c’è chi riesce a fare di più chi riesce a fare di meno, chi ha dato tanto chi è riuscito a dare meno ma tutti con il diritto di vivere la loro vita mentre questo alla nostra “Mimma” è stato negato da un virus infame che ha portato via prima la mamma ed ora anche la figlia – ha spiegato –

Una persona solare, giovane soprattutto, conosciuta da tutti per il Suo carattere cordiale e gioviale.

Castel Morrone non deve dimenticarLa!

Non dobbiamo permettere al virus di portare via più nessuno perché ne soffriremmo troppo mai tanto quanto stanno soffrendo i parenti più prossimi ai quali vogliamo far sentire il nostro più caloroso abbraccio.

Ciao Mimma riposa in pace accanto alla Tua mamma” – ha concluso il primo cittadino.