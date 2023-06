LUTTO NEL MONDO DELL’ARTIGIANATO. Muore a 85 anni noto elettrauto di AVERSA

.

AVERSA – Un lutto scuote la comunità di Aversa che perde un pezzo del commercio locale. Si è spento ad 85 anni, Ferdinando Citarella. Nandino, così affettuosamente chiamato, di professione elettrauto, aversano doc, per anni ha riparato le auto degli aversani nella sua storica officina e “ aret o parc “ ad angolo con via Andreozzi. Grande tifoso della nazionale, oggi è ricordato con grande affetto da un concittadino che scrive: “Col suo mitico motobim allestito con le bitonali della polizia trascinava centinaia di centauri nei caroselli sbandieranti. Grazie Nandino per averci trasmesso l immenso valore del lavoro, del sacrificio, dell’amicizia e della leggerezza della vita. Buon carosello sulle strade del cielo”. . Lascia affranti dal dolore i figli: Giuseppe, Pasquale, Raffaele e Sara. I funerali saranno celebrati domani 5 giugno alle 10,30 nella parrocchia di S. Maria di Costantinopoli