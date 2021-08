Lutto nel mondo delle professioni. Ingegnere muore improvvisamente

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nel mondo delle professioni, scompare improvvisamente lo stimato ingegnere Ino Lucia, 74 anni. Una dolorosa perdita per l’ingegneria e per la comunità, lo stimato professionista lascia nel dolore le due figlie Federica Vittoria e Francesca e tanti amici e colleghi. I funerali si sono da poco celebrati ad Aversa. Appena appresa la notizia numerosi i messaggi di addio e cordoglio.

Fondazione La casa della Speranza onlus “I SOCI TUTTI DELLA FONDAZIONE “LA CASA DELLA SPERANZA ONLUS” SI ASSOCIANO AL DOLORE DEI FAMILIARI PER LA DIPARTITA DEL CARO CONGIUNTO Ing. INO LUCIA GIÀ’ MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE RIPOSI IN PACE!“

Mimmo d’Ambra “Sono profondamente addolorato per l’improvvisa scomparsa del mio fraterno amico ing. INO LUCIA con il quale, negli ultimi anni, avevo stabilito un sodalizio affettivo e lavorativo forte di un’intesa e complicità culturale di quelle che puoi avere una volta nella vita. Il ricordo della sua innata signorilità, l’affetto fraterno, che manifestava nelle nostre frequentazioni, rimarrà indelebile non solo per me ma anche per tutte le persone che hanno avuto il privilegio di frequentarlo e che non stanno mancando di manifestare il loro cordoglio.”