Lutto nell’imprenditoria casertana. Addio a Nicola Boccia patron dell’omonimo Atelier

SANTA MARIA A VICO/CASAPULLA – Un grave lutto ha colpito l’imprenditoria casertana con la scomparsa di Nicola Boccia, meglio conosciuto come “Don Nicola”, patron dell’Atelier Boccia, con sedi principali a Santa Maria a Vico e Casapulla. La notizia della sua dipartita ha lasciato un profondo vuoto in tutta la comunità.

L’annuncio della sua scomparsa è stato dato con commozione dai nipoti, attraverso un toccante messaggio diffuso nei social

“Padre e nonno instancabile che con sacrifici silenziosi, rinunce mai ostentate e forza fuori dal comune ha costruito dal nulla un impero che oggi rappresenta il frutto del suo lavoro e della sua incrollabile determinazione. Un esempio di dedizione e passione, ma soprattutto una persona di cuore, presente e pieno d’amore verso il prossimo. È stata, è e sarà l’anima e il centro dell’unione della nostra famiglia, capace di tenere tutti insieme anche quando la vita ci portava in direzioni diverse. La sua perdita lascia un vuoto immenso, non solo nella nostra famiglia, ma anche in tutte le realtà che ha creato con le sue mani e con il suo cuore. Oggi lascia un’eredità fatta di valori, umiltà, esempi concreti, coraggio e dignità. Saremo custodi del tuo nome e porteremo avanti ciò che hai costruito con orgoglio, amore e rispetto. Grazie di tutto, nonno. Riposa in pace.“



I funerali di Don Nicola si terranno questo pomeriggio, alle ore 17:00, presso la Basilica Maria SS. Assunta a Santa Maria a Vico, dove amici, parenti e tutti coloro che lo hanno stimato potranno dargli l’ultimo saluto.