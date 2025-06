LUTTO per l’assessore regionale Nicola Caputo. E’ morto il fratello Alberto

I funerali si terranno domani, martedì 1 luglio alle ore 17, presso la Chiesa San Giovanni Evangelista di Teverola

TEVEROLA – Un grave lutto ha colpito l’assessore regionale all’agricoltura Nicola Caputo. Si è spento, nella giornata di oggi, l’amato fratello Alberto.

L’assessore Caputo ha voluto così salutarlo in un post su Facebook: “È volato via mio fratello Alberto. Un angelo fragile e puro, che ha attraversato una vita di sofferenza senza mai smettere di sorridere con il cuore. Ha risposto al dolore con la dolcezza, con la bontà, con uno sguardo che diceva tutto. Con quegli occhioni pieni d’amore, capaci di parlare una lingua universale. Ora ha raggiunto mamma e papà, e so che ci proteggerà da lassù. Resterà per sempre con me, con Mario, con Adele, con Annarita. Non potrò mai dimenticare l’ultimo bacio che mi ha mandato con la maschera dell’ossigeno: un gesto d’amore che porterò nel cuore per sempre”.

All’assessore regionale Nicola Caputo giungano le condoglianze del direttore di CasertaCe.net Gianluigi Guarino.