LUTTO tra i battenti, la città piange il devoto Antonio

Il ricordo dell’ex assessore Giuseppe Barbato.

CARINARO. Conosciuto in tutto il paese, amato e stimato, è venuto a mancare nelle scorse ore il 60enne Antonio Spena. L’uomo, devoto di San Nicola e della Madonna dell’Arco, faceva parte dei cosiddetti battenti, sul palco ogni lunedì in Albis, per la rituale processione. A ricordarlo anche l’ex assessore Giuseppe Barbato, che di lui scrive:

“Non ci sono parole un’altra vita spezzata prematuramente. Tonino un grande lavoratore, un marito esemplare, un padre affettuoso, un nonno speciale e soprattutto un grande amico di chi vi scrive e di tutti noi. Buono, disponibile e grande persona Tonino era un grande devoto di San Nicola, di Sant’ Eufemia e della Madonna dell’ Arco che per tanti anni ci ha visto insieme dal palco dei “ Battenti “ il lunedì in Albis allorquando si svolgeva questa funzione. Tanti ricordi ci legano col caro Tonino, co la sua famiglia come non ricordare i cari genitori soprattutto la cara mamma Cristinella che nutriva tanto affetto nei miei confronti; e poi Annuccia con i figli che praticamente sono cresciuti con me.

Voglio ricordare, ancora, alcuni giorni fa quando ti venni a salutare e mi dicesti: mi ha fatto molto piacere vederti…. In questo momento di dolore ci uniamo alla cara moglie Anna, agli amanti figli Vincenzo, Angelo e Cristina, al genero, alla nuora e agli adorati nipotini unitamente alle care famiglie Spena

e Russo per una perdita così grande. Oggi i Tuoi cari perdono una persona speciale, io perdo un amico”. I funerali si stanno tenendo in questo moment nella chiesa parrocchiale della città.