Ma allora CASERTA può essere una città normale? Ecco l’elenco delle famiglie che prenderanno i soldi del BUONO LIBRO. E arriva PRIMA dell’inizio della scuola

Niente di straordinario, non vogliamo incensare la triade post scioglimento per camorra dell’amministrazione di Carlo Marino, ma è l’esempio di cosa può cambiare se l’obiettivo di chi ha in mano le redini del comune è diverso da interessi, diciamo così, personalistici

CASERTA – La differenza tra chi amministra la città per motivi più personalistici, e vogliamo essere gentili, rispetto a chi, anche se non esattamente impeccabile nella gestione, come la triade commissariale post scioglimento per camorre dell’amministrazione comunale di Caserta, a volte si vede nelle piccole cose.

Negli anni recenti della giunta guidata dal sindaco Carlo Marino, che ha fatto la triste fine appena citata, ad esempio, succedevano cose particolari, come l’ammissione delle domande per i buoni libri relativi ad un dato anno scolastico, quando lo stesso era già iniziato, se non arrivato nella sua parte finale.

E quindi, quei buoni libro erano puramente ornamentali, visto che si tratta di una spesa che al massimo viene eseguita dalle famiglie nel mese di settembre. Questa volta, ripetiamo, non per incensare la triade dei commissari, ma per dimostrare che le cose normale sono possibili quando il tuo obiettivo non è gestire la città per altri interessi, è avvenuta in questi giorni la pubblicazione degli elenchi degli ammessi e degli esclusi per i buoni libro, il cui link trovate in calce all’articolo.

Dopo l’approvazione da parte della Regione Campania di un fondo da oltre 24 milioni e mezzo di euro, al Comune di Caserta sono toccati 525.399,77 euro che andranno ad aiutare le famiglie meno abbienti con figli alle scuole medie e superiori. Nello specifico, 333.186,26 euro sono destinati agli studenti delle medie e 192.213,51 euro a quelli delle superiori.

L’ufficio Pubblica Istruzione del Comune, guidato dal dirigente Luigi Vitelli, ha esaminato tutte le domande pervenute e ha approvato la graduatoria definitiva con la Determinazione n. 556. Su 1.960 richieste presentate, ben 1.819 famiglie hanno ottenuto il beneficio mentre purtroppo 141 sono state escluse perché non rispondevano a tutti i requisiti richiesti.

Ora gli elenchi con i nomi di chi ha diritto al contributo: https://casertace.net/wp-content/uploads/2025/08/DOMANDE-PER-BORSE-DI-STUDIO-2001-2002-AMMESSE-Query-Query.pdf