CASERTA – Ancora un episodio di violenza minorile nel capoluogo. A meno di 48 ore dal decesso di Gennaro Leone, il 18enne ferito mortalmente ad una gamba durante la movida di sabato scorso in via Vico, quattro giovinastri hanno accerchiato ed aggredito un ragazzo in bici chiedendo di consegnargli i soldi. Il gruppo di bulli, composto da ragazzini e ragazzine, ha inveito anche contro gli adulti intervenuti a difendere la vittima. Il tutto è accaduto proprio davanti alla Reggia.