MADDALONI. Bloccati in ascensore, salvati dalla polizia. Ambulanza sul posto

MADDALONI – Spavento in via Roma a Maddaloni, presso il Parco Immobiliare. Il tempestivo intervento della polizia del locale commissariato ha permesso di mettere in salvo 3 persone bloccate all’interno dell’ascensore nella zona del seminterrato.

Per uno dei salvati, un anziano con patologie si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118. A riportare la situazione alla normalità anche una squadra dei vigili del fuoco