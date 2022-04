MADDALONI. Cazzotti e sangue al pub la sera di PASQUA: ARRESTATO 34ENNE

MADDALONI – La Polizia di Stato di Caserta ha proceduto, nella serata di Pasqua, all’arresto di un trentaquattrenne, pregiudicato di Maddaloni, resosi responsabile della violazione degli obblighi imposti dalla misura della sorveglianza speciale in quanto trovato fuori dalla propria abitazione in orario non consentito.

In particolare, gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Maddaloni intervenivano all’interno di un pub sito in Maddaloni in quella via La Rosa ove era stata segnalata una rissa che aveva coinvolto diverse persone.

Gli operanti procedevano quindi all’accompagnamento presso gli uffici del Commissariato di tre persone che, al termine degli accertamenti, venivano deferite a piede libero per reato di rissa mentre una quarta persona veniva deferita per il reato di favoreggiamento personale.

Nel corso degli accertamenti si appurava, altresì, che il trentaquattrenne, individuato anch’egli quale compartecipe alla rissa, aveva altresì violato le prescrizioni della misura della sorveglianza speciale cui è sottoposto e pertanto veniva tratto in arresto e processato, con rito direttissimo, nella mattinata di ieri.