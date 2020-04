MADDALONI. Mascherine a 3 euro l’una, comprate senza ricerca di mercato e con affidamento diretto da un’impresa di PARETE

MADDALONI – Infuria la polemica in queste ore a Maddaloni, sulla determina con cui oggi l’amministrazione comunale capitanata dal sindaco Andrea De Filippo ha ordinato delle mascherine.

A far discutere è il prezzo di 3 euro ciascuna, praticato dalla società alla quale il comune ha affidato la fornitura dei dispositivi di protezione individuali.

Per giunta, l’operazione è stata fatta con affidamento diretto perchè questa è una facoltà che il comune ha rapidamente adottato, di scegliere direttamente l’imprenditore da cui comprare.

I 3 euro vengono considerati un prezzo troppo alto. Ma al di questo, è chiaro che ci sarà sempre polemica nel momento in cui, in un frangente del genere e per un’operazione del genere, non vengono interpellati altri possibili e potenziali fornitori.

Ovviamente ha parlato senza mezzi termini di speculazione sulla salute delle persone, il gruppo Maddaloni Città di Idee.

