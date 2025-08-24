IL NOME E LA FOTO. MADDALONI. Noto imprenditore tessile stroncato da un malore mentre va alla sagra

Quella che doveva essere una serata di svago si è trasformata in tragedia

MADDALONI – Un malore improvviso ha stroncato la vita di Roberto Santonastaso, 60 anni, originario di Maddaloni e residente a Udine, nella serata di venerdì 22 agosto 2025. L’uomo si trovava in Piazza Papa Giovanni XXIII, nei pressi dell’ingresso della sagra paesana, quando è stato colto dal malore.

Immediato l’intervento dei sanitari, che hanno iniziato le manovre di rianimazione anche con l’uso del defibrillatore, proseguendo il tentativo di soccorso durante il trasporto all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Nonostante gli sforzi, ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano

Santonastaso era una figura conosciuta nel territorio grazie alla sua attività di commerciante di tessuti, in particolare per le aziende del settore, e la sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra colleghi, amici e conoscenti.