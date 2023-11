MADDALONI. Picchiata dal marito chiama la polizia e lo fa arrestare

L’uomo non è risultato essere nuovo, alle forze dell’ordine, per questo genere di reati

MADDALONI – Violenza domestica ai danni della moglie, marito in manette. Nella notte tra sabato e domenica una donna, residente nella periferia di Maddaloni, ha richiesto l’intervento di una volante della polizia per aggressione prima verbale e poi fisica da parte del marito

I poliziotti del locale Commissariato sono giunti immediatamente sul posto e con molto difficoltà sono riusciti ad evitare il peggio, dapprima bloccando l’aggressore, B.S., 50 anni, in evidente stato di alterazione alcolica per poi condurlo presso gli Uffici del Commissariato calatino per il proseguo delle formalità di rito.

L’uomo non è risultato essere nuovo, alle forze dell’ordine, per questo genere di reati. Tratto in arresto dopo gli atti di rito veniva condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell’autorità giudiziaria.