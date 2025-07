Malore durante la terapia, Silvio muore a 60 anni

Ai primi sintomi di malessere è scattato l’allarme ma, purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare

RIARDO – Lutto nella comunità di Riardo per l’improvvisa dipartita di Silvio De Cesare. La tragedia si è consumata stamattina all’interno di una struttura sanitaria nella frazione di Vairano Scalo dove il 60enne si recava periodicamente per sottoporsi a delle terapie. Ai primi sintomi di malessere è scattato l’allarme che ha portato sul posto i sanitari attraverso un’ambulanza del 118, poco dopo giungeva anche un’auto medica ma, purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.