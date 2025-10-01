Malore durante un furto: salvato dai Carabinieri. 77enne dimesso dall’ospedale si reca in caserma per ringraziare i militari

L’uomo ha voluto ringraziare di persona chi, con prontezza e attenzione, non solo gli ha restituito l’auto rubata ma soprattutto la possibilità di raccontare questa storia

CASERTA – Si è presentato di persona alla caserma dei Carabinieri di Caserta per stringere la mano ai militari e riprendere la sua auto, il 77enne che una settimana fa era stato salvato proprio da loro.

Nella notte tra il 24 e il 25 settembre scorso, infatti, l’uomo era stato contattato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile dopo il tentato furto della sua vettura. Recatisi presso la sua abitazione, però, i militari si accorsero subito che qualcosa non andava: la sua voce era affaticata, il respiro affannoso. Non persero tempo e chiamarono il 118, permettendo così un intervento immediato che si rivelò provvidenziale.

Oggi quell’uomo, visibilmente emozionato e riconoscente, ha voluto ringraziare di persona chi, con prontezza e attenzione, non solo gli ha restituito l’auto ma soprattutto la possibilità di raccontare questa storia.