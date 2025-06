Malore improvviso stronca noto macellaio

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SESSA AURUNCA – Lutto nella frazione di Ponte, a Sessa Aurunca. Si è spento, stroncato da un malore improvviso, Giovanni Calzetta, 53 anni.

Giovanni di professione lavorava in un supermercato di Mondragone, dove era apprezzato non solo per la sua professionalità, ma anche per il suo modo gentile e disponibile di rapportarsi con la clientela.

I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio nella chiesa di Ponte ubicata al confine con il comune di Roccamonfina.