Grave malore mentre è in fila al centro Hermes per fare degli esami. Trasferito in ospedale in codice rosso 14 Luglio 2025 - 13:39

CASAGIOVE – Momenti di paura questa mattina presso il centro Hermes di Casagiove, dove un uomo ha accusato un malore improvviso mentre attendeva di effettuare degli esami. La richiesta d'aiuto al 118 è scattata immediatamente, portando sul posto un'autoambulanza.

L’uomo, le cui condizioni sono apparse subito gravi, è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso.

Sul luogo sono intervenuti anche i Carabinieri, che si trovavano di passaggio nella zona e la cui attenzione è stata richiamata dalla concitazione del momento.