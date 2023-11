MALTEMPO NEL CASERTANO. Guasti alla linea ferroviaria, ritardi e disagi per i pendolari

La nota di Trenitalia

CASERTA – Il maltempo che sta caratterizzando il casertano non ha risparmiato i collegamenti ferroviari interessati da danni sulla linea Napoli-Roma con conseguenti ritardi per i viaggiatori in partenza da Caserta ed Aversa. I danni maggiori sono stati registrati tra le stazioni di Cassino e Ceccano.

“A causa dell’ondata di maltempo che sta interessando il territorio – si legge nella nota di Trenitalia – la circolazione potrebbe subire variazioni e i treni Regionali possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso e ritardi. Si consiglia, pertanto, di evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari. La circolazione è ancora sospesa tra Ceprano e Ceccano, in corso l’intervento dei tecnici. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni. Attivo il servizio sostitutivo con bus per i collegamenti Regionali tra Cassino e Frosinone”.