Maltempo. Scuole chiuse nel Casertano per allerta meteo

CASERTA. La Protezione civile della regione Campania ha diramato un’allerta meteo di colore Arancione sull’intero territorio: a partire dalle 12 di domani e almeno per le 24 ore successive le precipitazioni previste potranno determinare rischi idrogeologici diffusi e rischi idraulici.

Per tale ragione alcun sindaci hanno già firmato le ordinanze per la chiusura delle scuole. Primo a chiuderle, il sindaco di Caua, Adolfo Villlani, seguito poco dopo dal primo cittadino di Caserta, Carlo Marino



A partire dalla mezzanotte, infatti, sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale che, dal pomeriggio di domani, diverranno di forte intensità.

Oltre all’avviso di criticità idrogeologica Arancione, la stessa Protezione civile, alla luce delle previsioni del centro Funzionale, ha diramato anche un avviso regionale di condizioni meteo avverse per vento e mare. In particolare, si prevedono venti forti dai quadranti occidentali con locali rinforzi e raffiche nelle zone temporalesche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti.

Si raccomanda agli enti competenti di porre in essere ogni utile iniziativa prevista nei rispettivi Piani di emergenza, come quella realtiva alla vigilanza sul territorio per la verifica del regolare funzionamento del reticolo idrografico e dei sistemi di raccolta e allontanamento delle acque piovane.

In relazione alla previsione di venti forti, si raccomanda di vigilare le aree a verde pubblico e le strutture esposte alla sollecitazione dei venti. In riferimento, invece, alle indicazioni sullo stato del mare, si invitano gli enti di competenza nel settore marittimo e i sindaci dei comuni costieri e delle isole, ad elevare lo stato di vigilanza sui mezzi in navigazione e lungo le coste esposte ad ovest.

