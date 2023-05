MALTEMPO. Treni in ritardo di 90 minuti sulla tratta Caserta-Foggia: disagi per i pendolari

Altri stop alle ferrovie tra Bologna, Forlì e Ravenna: deviazioni e cancellazioni.

CASERTA. Si estende lo stop alle ferrovie dell’Emilia-Romagna per il maltempo. Uno stop che provoca ripercussioni sulla linea ferroviaria nazionale ed anche sui treni della tratta Caserta-Foggia. Dalle 15.30 di oggi la circolazione è sospesa sulla linea Adriatica anche nella tratta Bologna – Forlí e sulla linea Bologna-Ravenna. Permane l’interruzione

della circolazione anche fra Forlì e Rimini e Ravenna e Rimini.

Sono previste cancellazioni, deviazioni e limitazioni di percorso. Alcuni treni a lunga percorrenza da e per la Puglia

seguono l’itinerario via Firenze-Roma – Caserta-Foggia con un aumento dei tempi di percorrenza fino a 90 minuti. I treni

regionali della tratta Milano/Piacenza – Rimini/Ancona sono limitati a Bologna e Rimini. Assicurata parte dell’offerta dei treni intercity notte che circolano deviati via Bologna-Firenze-Terontola-Ancona-Lecce.

Sulla base del bollettino meteo emanato dalla Protezione Civile della regione Emilia-Romagna, che prevede allerta rossa per l’intera giornata di domani, la riprogrammazione della circolazione ferroviaria proseguirà anche per la giornata del 17 maggio.