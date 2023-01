Maltrattamenti e stalking: in aula il racconto choc della figlia sulle violenze in famiglia

Sul banco dei testimoni anche il comandante della locale stazione dei carabinieri. L’imputato è ai domiciliari per avere più volte violato gli obblighi a lui già imposti.

TEANO/ROCCAMONFINA E’ accusato di maltrattamenti in famiglia e stalking, oltre a trovarsi agli arresti domiciliari nella cittadina di Roccamonfina, per avere più volte violato gli obblighi già a lui imposti, Pino De Luca, nativo di Teano, è imputato nel procedimento intentato dalla sua ex comapagna. Su banco dei testimoni, nel corso dell’ultima udienza, la figlia della donna che ha raccontato dei ripetuti episodi di violenza in famiglia ed anche il comandante della stazione dei carabinieri di Roccamonfina. SI torna in aula a marzo.