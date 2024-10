Malviventi tentano colpo in abitazione. E’ caccia alla banda della Mercedes

La stessa auto è stata più volte segnalata anche a …

CARINARO – Banda di malviventi tenta colpo in Via Aldo Moro, a Carinaro. I ladri dopo aver scrutato bene il loro bersaglio hanno deciso di entrare in azione, forzando la porta di ingresso, ma, fortunatamente, il colpo è fallito

La banda è arrivata sul posto a bordo di una Mercedes scura; la stessa auto è stata più volte segnalata anche nella vicina Gricignano.