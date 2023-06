MAMMA 41ENNE SUICIDA. Maria Luisa si è impiccata mentre la famiglia era ad una Prima Comunione

La donna, madre di una bambina e separata dal suo compagno, ha utilizzato un momento di solitudine per mettere in pratica il terribile gesto

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Era riuscito ad entrare in casa nonostante la porta fosse chiusa dall’interno il compagno di Maria Luisa Viviani, la donna di 41 anni che stamattina, domenica 11 giugno, si è uccisa, impiccandosi nella sua abitazione di traversa Raffaello, nei pressi del Rione Iacp, a Santa Maria Capua Vetere ( QUI L’ULTIM’ORA ).

La donna, madre di una bambina e separata dal suo ex marito, aveva iniziato relazione con un altro uomo, proprio il compagno che l’ha trovata priva di vita.

Non c’era nessuno con Maria Luisa perché tutta la famiglia si stava recando a una prima comunione, mentre lei aveva deciso di non partecipare alla cerimonia. Restando sola in casa, la 41enne ha avuto la possibilità di mettere in pratica l’idea del terribile gesto, impiccandosi nella stanza da letto.

Quando il compagno ha provato ad entrare in casa ha trovato la porta bloccata e ha chiamato i vigili del fuoco.

L’uomo è riuscito ad entrare poco prima che arrivassero i caschi rossi, ma, nonostante i tentativi di salvarla da parte degli stessi vigili del fuoco, è stato tutto vano.