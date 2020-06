Mamma di 43 anni muore dopo l’operazione, 3 medici indagati per omicidio

TRENTOLA DUCENTA (g.v.) – Si indaga sulle cause del decesso della donna originaria di Trentola ma residente a Cardito morta lo scorso 8 giugno dopo una settimana di ricovero al Cardarelli (LEGGI QUI). Questa mattina, dopo i funerali di Nunzia Nobis, 43 anni, mamma di tre figli piccoli, sono stati nominati due periti, Santoro De Luca e Nicola Mottola, per la difesa della famiglia, seguita dall’avvocato Mario Griffo. Tre i medici che hanno ricevuto l’avviso di garanzia, come atto dovuto per omicidio colposo, si tratta di Clemente M., Andrea O. e Paolo F., originari di Napoli e Pozzuoli.

La donna è entrata in sala operatoria alle 10 dell’8 giugno, in serata era stata trasferita nel reparto di Rianimazione del Cardarelli, poi i medici hanno provato una seconda operazione, ma la giovane donna è morta poco dopo.