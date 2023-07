Mamma e nonna muore a 52 anni. L’addio toccante della figlia e del genero: “Non mi hai dato tanto, mi hai dato tutto”

SAN FELICE A CANCELLO (Lidia de Angelis) – Il dolore per la prematura scomparsa di Stella Cioffi 52 anni, non si placa. Commovente la dedica della figlia e del genero. La donna era sposata con Pasquale Carfora e madre di Rossella.

Rossella Carfora: “Non accetterò mai questa tua assenza, mai potrò trovare rassegnazione di fronte la tua mancanza! Questo viaggio è già diventato eterno, ma a me eterno rimane solo l’attesa di rivederti“

Sergio Mandellino, genero di Stella: “Per mia suocera. In ogni battaglia esiste un vinto ed un vincitore. Quando si muore di tumore non vince la malattia e non perde la persona che lascia questo mondo per il semplice fatto che la malattia muore con il morire della persona, smette di ricevere il flusso che l alimentava. Anzi, possiamo dire che è la persona ad uccidere la malattia perché la vita ha un seguito ultraterreno mentre per la malattia non esiste seguito se non quello di diventare polvere. Sono stato accanto a te dal primo momento cercando di alleviare ogni sofferenza. Tante persone mi dicono che ho fatto tutto, ho fatto tanto, ho fatto più del dovuto. Qualche medico mi ha detto che ho esercitato accanimento. Io dico che ho fatto semplicemente quello che anche tu avresti fatto per me nonostante sapevamo che non sarebbe servito a tenerti con noi. L’ affetto per me nasce nel momento in cui vengono praticate cure contro il volere della persona. Non hai mai espresso la volontà di fermare le cure, nemmeno quando il mostro ti ha tolto la parola perché a noi bastava guardare i tuoi occhi per capire le tue richieste di aiuto. Hai ricevuto amore, cure ed affetto da tutti noi. Ho avuto la dimostrazione che la cura più efficace in queste circostanze è l’affetto, quando qualcuno di noi ti stringeva la mano il tuo viso si rilassava, l’agitazione si trasformava in quiete evidente. Dal primo giorno che ci siamo conosciuti mi hai accolto non come un figlio, di più. Non mi hai dato tanto, mi hai dato tutto ed io ti prometto che mi prenderò cura di tutto quello che di te resta su questo mondo.Ora con le labbra stese a sorriso adoro immaginarti su di un prato, bella e sorridente, baciata dal sole, sotto un cielo candido e azzurro che corri verso la tua piccola a riabbracciarla e noi staremo qui a ricordarti ed a raccontare alla nostra piccola Maira la favola di Nonna Stella. Questo non è un addio, né un arrivederci… Cia’ mamma’, ce vrimm riman“