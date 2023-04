Manager casertano ritrova su “Subito” la sua chitarra rubata oltre dieci anni fa

SANTA MARIA A VICO – Storia particolare per un 63enne, dirigente d’azienda di Santa Maria a Vico. L’uomo, appassionato di musica, lo scorso 24 marzo, mentre guardava gli annunci sul portale “subito.it” si è accorto che era stata posta in vendita, al prezzo di 2.200 euro, una chitarra marca IBANEZ, modello GB10 N, identica a quella che gli era stata rubata, con altre 8 chitarre, nel lontano 2012 a seguito di furto in appartamento.

Nell’osservare l’annuncio con maggiore attenzione si è accorto che la matricola impressa sulla paletta della chitarra era perfettamente corrispondente a quella rubatagli a seguito del citato furto in appartamento.

La stessa inserzione l’aveva riscontrata anche su “mercatinomusicale.com”, altro portale di acquisti e vendite online.

Si è quindi recato presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Santa Maria a Vico raccontando quanto accaduto.

Acquisita la denuncia i militari dell’Arma sono risaliti all’inserzionista, un 71enne di Rieti, anch’egli appassionato di musica, che, sentito dai carabinieri della Stazione di Rieti ha confermato di essere stato proprio lui a pubblicare l’inserzione per la vendita della chitarra.

A specifica domanda dei militari dell’Arma di Rieti l’uomo ha riferito di averla acquistata, circa un anno e mezzo fa, al prezzo di 1.500,00 euro, da un privato di Roma con il quale si era incontrato a Fiano Romano per il ritiro.

Non

avendo esibito alcun documento che attestasse la legittima provenienza dello strumento musicale, il 71enne è stato denunciato per ricettazione.