Manca l’ambulanza, paziente in arresto cardiaco salvato in extremis da medico e infermiere al Psaut

I fatti, lo scorso venerdì

SAN FELICE A CANCELLO/SANTA MARIA A VICO – Si reca al Psaut per un dolore al petto, salvato in extremis dal personale sanitario. Quando l’uomo, un 67enne di Santa Maria a Vico, è giunto al presidio di pronto intervento i medici hanno diagnosticato, a seguito di elettrocardiogramma, un infarto in atto. Attivato il protocollo ma non vi era disponibilità dell’ambulanza per trasferirlo all’ospedale civile di Caserta. La situazione è sembrata precipitare quando il 67enne è andato in arresto cardiaco, ma salvato grazie alle manovre salvavita praticate dal personale medico e infermieristico di turno.