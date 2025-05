Maratonina San Nicola La Strada da sold out: il 2 giugno al via per l’edizione numero 21

Partenza da piazza Parrocchia ore 8.30. Il presidente Maienza e l’Atletica San Nicola promettono spettacolo con un tracciato pianeggiante e veloce da personal best. Premiazioni nella Villa Borbonica.

SAN NICOLA LA STRADA (Pietro De Biasio) – Dici «Maratonina Città di San Nicola La Strada» e pensi a una delle gare più partecipate e sentite della provincia di Caserta. Domenica 2 giugno, con partenza alle ore 8,30 da piazza Parrocchia, si alzerà il sipario sulla 21esima edizione della competizione organizzata dall’Asd Atletica San Nicola guidata dal presidente Pietro Maienza. Dopo il successo del 2024, oltre 900 atleti al traguardo, si preannuncia un’altra edizione da ricordare. Sarà un ritorno alle radici: start e finish torneranno infatti in Piazza Parrocchia, adiacente a piazza Municipio, luogo simbolico della manifestazione sin dagli esordi.

Il ristoro finale e le premiazioni avverranno nel cuore verde della cittadina: l’arena comunale della Villa Borbonica, cornice d’eccellenza per celebrare chi ha saputo stringere i denti fino all’ultimo metro. Percorso interamente cittadino, pianeggiante e velocissimo: 9,999 km da percorrere in un unico giro, ideale per chi vuole giocarsi il personal best. I più forti dovranno tener d’occhio il cronometro, i passaggi tecnici e la condizione del giorno: perché con un tracciato simile, non ci sono scuse.

Il cronometraggio sarà curato da Evodata Campania, con chip MyLaps già applicato al pettorale e chip personale opzionale alla caviglia. Nessun dettaglio lasciato al caso. A garantire sicurezza e fluidità ci penseranno vigili urbani, protezione civile e organizzatori, in un dispositivo rodato negli anni e sempre attento alle esigenze dei runner. Due ristori lungo il tracciato e uno finale, ricchissimo, faranno il resto. A conferma del prestigio ormai consolidato della manifestazione, il numero di iscrizioni già raggiunto è 979 atleti registrati, di cui 863 uomini e 116 donne.

Un segnale fortissimo di partecipazione e affetto per una gara che unisce tradizione, velocità e accoglienza. E anche il meteo sembra mettersi dalla parte dei podisti: per lunedì 2 giugno, alle ore 8.30, è prevista una temperatura di circa 20 gradi. Clima ideale per spingere forte sin dal primo chilometro e mettere nel mirino il proprio personal best. Lo scorso anno il più veloce fu Gilio Iannone, che chiuse in 32’13”, precedendo Armando Ruggiero (32’21”) e Fabrizio Meoli (32’30”). Tra le donne, dominio netto di Francesca Palomba in 36’58”, davanti a Francesca Maniaci (37’38”) e Filomena Palomba (38’08”). Tempi da atleti veri, su un percorso che non perdona ma, allo stesso tempo, restituisce il meglio a chi osa.

Il ritrovo è fissato per le ore 7.30 con partenza puntuale un’ora dopo. Il parcheggio gratuito sarà disponibile in via SS. Cosmo e Damiano e via D’Andrea, nei pressi della piscina comunale. Saranno premiate le prime 10 società, con almeno 30 atleti giunti al traguardo, secondo un criterio a scalare. I premi verranno consegnati solo ai presenti durante la cerimonia e saranno corrisposti entro il 15 giugno.

San Nicola La Strada chiama, il cronometro aspetta. La 21ª edizione della Maratonina è pronta a scrivere un altro capitolo della sua storia. Percorso filante, location rinnovata, tradizione che si fonde con l’organizzazione moderna: tutto il necessario per una domenica da vivere al massimo della velocità e della passione. Chi ha ambizioni cronometriche sa dove andare. Chi vuole solo godersi il gusto di una corsa ben fatta, anche. A questo punto non resta che preparare il pettorale, infilare le scarpe e rispondere alla chiamata. Ci si vede in piazza Parrocchia, il 2 giugno alle 8.30. E come dice sempre il vecchio coach: chi va piano… resta indietro.