MARCIANISE. Allarme furti in città: torna in azione la banda della Mercedes

Nell’ultimo fine settimana sono state diverse le abitazioni depredate nel parco Unrra Casas e nel rione Madonna della Libera.

MARCIANISE. Oramai in città c’è un vero e proprio allarme: i furti nelle abitazioni si susseguono e nella popolazione è scattata la psicosi. Nel corso dell’ultimo fine settimana molti sono stati i colpi messi a segno dai topi di appartamento in varie zone della città di Marcianise.

Dal parco Unrra Casas per finire, ultimo in ordine di tempo, nel rione Madonna della Libera. Qui sembrerebbe essere entrata in azione la cosiddetta banda della Mercedes che ha depredato un’abitazione approfittando dell’assenza dei proprietari. Questi ultimi hanno fornito le immagini delle telecamere di sorveglianza ai carabinieri.