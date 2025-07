MARCIANISE. Assunzione di un funzionario cat.D al Comune. Per Casertace vincerà…

Sono le nostre solite scommesse basate su lottizzazioni e spartizioni tra chi ha il potere in mano in questo momento in città. La Cerreto dovrebbe essere di area zinziana

MARCIANISE – Dando un’occhiata ai suoi profili, si capisce che, ad occhio e croce, dovrebbe appartenere alla filiera zinziana. A nostro avviso, avendo da anni inaugurato un “centro scommesse” sui concorsi, Rosaria Cerreto è la favorita per l’assunzione come funzionario amministrativo, categoria D, per “prendere il posto” in un ufficio del Comune di Marcianise.

Stiamo seguendo questi concorsi con molta attenzione, ma non per qualche ragione particolare, bensì con lo spirito di chi un tempo giocava la schedina del Totocalcio e oggi scommette sulle partite di calcio. Come scritto più volte, esistono nazioni che hanno consolidato una tradizione molto forte nel campo delle scommesse, ampliandone l’orizzonte. Ci riferiamo, ovviamente, alla Gran Bretagna, dove si è scommesso – e si continua a scommettere – su tutto.

In passato, ad esempio, si scommetteva sul sesso del nascituro al momento dell’annuncio della gravidanza di una donna della famiglia reale.

A noi, invece, piace scommettere sui concorsi e su chi li vincerà. Ogni scommettitore si basa su una percezione o su notizie riguardanti la forma di una squadra di calcio o di un cavallo. Noi, invece, ci basiamo sul meccanismo delle lottizzazioni.

C’è una maggioranza in un Comune? Allora funziona così: uno a me, uno a te; uno a me, l’altro a te.

Non dubitiamo del fatto che Rosaria Cerreto sia una persona preparata, ma non è detto che gli altri partecipanti non lo siano allo stesso modo. E allora, il discrimine resta sempre lo stesso: uno a me, uno a te. Purtroppo, è un elemento decisivo che non va certo nella direzione di premiare l’unico fattore che dovrebbe davvero contare: la preparazione e la meritocrazia, con il conseguente buon funzionamento di un ufficio posto al servizio dei cittadini.