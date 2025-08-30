MARCIANISE. Auto rubata e smontata nei campi: intervento della Municipale

Durante un’attività di controllo ambientale in località Palmentata, un volontario ha individuato un veicolo sospetto e allertato la Polizia Municipale

MARCIANISE – Durante un controllo svolto questa mattina nelle campagne di Marcianise, un volontario ambientale ha segnalato un veicolo sospetto alla Polizia Municipale, permettendo il recupero di un’auto rubata.

Pasquale Gionti, volontario dell’Anta Vigilanza Ittica Zoofila Ambiente, mentre era impegnato in un’attività di sorveglianza nella zona conosciuta come “Palmentata” (località Borgo Chiaccio), ha notato un’automobile dall’aspetto insolito. Grazie al suo tempestivo intervento, le forze dell’ordine sono arrivate rapidamente sul posto.

Dalle verifiche effettuate è risultato che l’auto era stata sottratta a una famiglia di Grumo Nevano ed era stata parzialmente smontata da ignoti. La Polizia ha immediatamente contattato i proprietari per la restituzione e ha disposto il recupero del mezzo tramite carro attrezzi.