MARCIANISE. Auto sospetta si aggira per il rione: scatta l’allarme

Anche in un comune limitrofo alcuni cittadini hanno segnalato un tentativo di furto

SAN MARCO EVANGELISTA/MARCIANISE – Non tende ad arrestarsi l’escalation di furti che negli ultimi mesi sta interessando la città di Marcianise e i comuni limitrofi. Come segnalato dai cittadini, in alcuni post in Facebook, nella notte appena trascorsa i malviventi hanno tentato l’assalto in due appartamenti.

Svegliate di soprassalto alcune famiglie di via Cesare Battisti a San Marco Evangelista. Situazione di allerta anche nella vicina Marcianise; al rione Cantone dove è stata segnalata la presenza di un’auto sospetta.