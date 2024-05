Poliziotto perseguita e minaccia l’ex fidanzata: “Io dal carcere uscirò, tu da sottoterra no”

L’agente di 30 anni è in servizio alla questura di Milano.

CARINOLA. Avrebbe perseguitato l’ex fidanzata, non accettando il fatto che la donna lo avesse lasciato, l’agente di polizia di Carinola M.G., 30 anni, oggi in servizio presso la questura di Milano.

Il procedimento penale contro il poliziotto è in corso davanti al giudice monocratico Iorio del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il 30enne ha negato le accuse mosse dalla Procura, anche se contro di lui non c’è la sola denuncia dell’ex fidanzata, ma l’agente è stato querelato per lesioni da un’amica della donna e da un altro uomo a cui l’agente di polizia ruppe il lunotto dell’auto perché in quella vettura stava viaggiando la sua ex.

Tanti, dunque, gli episodi raccontati in aula, tra cui anche quanto accaduto lo scorso 15 luglio, quando l’uomo, difeso dall’avvocato Ferdinando Letizia, vedendo la donna in compagnia di amici, la minacciò, dicendole che lui dal carcere sarebbe comunque uscito, lei da sottoterra no. Prossima udienza a metà maggio.