MARCIANISE. Beccati due spacciatori di crack e cocaina in centro: ARRESTATI

Uno dei due ha tentato di scappare

La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato, in due diversi interventi, tre uomini, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio mirati al contrasto dello spaccio di droga, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marcianise hanno sorpreso, nel centro cittadino, due uomini mentre cedevano alcuni involucri a giovani passanti.

Pertanto, hanno deciso di procedere a più approfondito controllo e, nella disponibilità di uno, sono state trovate

L’altro soggetto, invece, alla vista degli operatori di Polizia ha tentato di fuggire, ma è stato tempestivamente fermato e trovato in possesso di diversee di una somma di denaro, ritenuta provento dell’attività illecita. All’esito della perquisizione, tutto il materiale è stato sequestrato e i due sono stati associati presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Analogamente, ad Aversa, gli operatori del locale Commissariato hanno colto in flagranza un uomo, intento a consegnare un oggetto di piccole dimensioni ad altra persona a bordo di una moto. Il soggetto, colto di sorpresa, prima di essere fermato, ha cercato di disfarsi di una busta, acquisita però dagli investigatori e al cui interno sono stati rinvenuti dieci involucri di cocaina. Pertanto, al termine delle formalità di rito, è stato tratto in arresto, in attesa di convalida.