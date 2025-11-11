MARCIANISE. Beccati due spacciatori di crack e cocaina in centro: ARRESTATI
11 Novembre 2025 - 12:51
Uno dei due ha tentato di scappare
La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato, in due diversi interventi, tre uomini, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio mirati al contrasto dello spaccio di droga, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marcianise hanno sorpreso, nel centro cittadino, due uomini mentre cedevano alcuni involucri a giovani passanti.
Pertanto, hanno deciso di procedere a più approfondito controllo e, nella disponibilità di uno, sono state trovate
Analogamente, ad Aversa, gli operatori del locale Commissariato hanno colto in flagranza un uomo, intento a consegnare un oggetto di piccole dimensioni ad altra persona a bordo di una moto. Il soggetto, colto di sorpresa, prima di essere fermato, ha cercato di disfarsi di una busta, acquisita però dagli investigatori e al cui interno sono stati rinvenuti dieci involucri di cocaina. Pertanto, al termine delle formalità di rito, è stato tratto in arresto, in attesa di convalida.