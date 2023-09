MARCIANISE – Due ragazzi sono stati feriti in un incidente avvenuto pochi minuti fa in via Carbone, a Marcianise.

L’impatto ha provocato traffico e rallentamenti nell’area del rione san Giuliano.

I due ragazzi in sella ad uno scooter hanno impattato contro un’auto. Feriti in maniera lieve, sono stati medicati sul posto