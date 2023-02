MARCIANISE. C’è un ladro che colpisce anziani in strada: Ecco le strade dove ci sono state le rapine

MARCIANISE – È allarme a Marcianise per un malintenzionato che starebbe compiendo una serie di furti nei confronti degli anziani della città.

Via Raffaele Musone, via Oberdan, via Nazario Sauro, via Toselli, via Fratelli Bandiera, via Madonna della Libera, via Foglia, via Toscanini e via Cimarosa. Sono queste le strade in cui si segnalano i colpi da parte di un uomo, poco più che quarantenne, almeno così pare alle sue vittime.

Parlando in maniera gentile, il ladro si avvicina alla vittima e poi, improvvisamente, cambia tono, minacciando gli anziani di fargli del male, se non vengono accettate le sue richieste di denaro e oggetti di valore.