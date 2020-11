MARCIANISE. Il dirigente sanitario Giovanni Delle Curti è andato in auto a spasso con Pinuccio Moretta (sbagliando) in campagna elettorale. E ora anche Zinzi lo pizzica

Il consigliere regionale, dando riscontro alla lettera inviata anche a lui dai consiglieri comunali di opposizione, ha scritto a sua volta al direttore generale Ferdinando Russo per la questione Cardiologia del locale ospedale. Ma ha colto l’occasione…

MARCIANISE – Forse, ma a questo punto la formula dubitativa può essere anche bypassata, Giovanni Delle Curti, già consigliere provinciale e oggi direttore sanitario del Distretto Asl di Marcianise in quota Gennaro Oliviero, avrebbe potuto usare maggior prudenza ed esporsi un po’ di meno nell’ultima campagna elettorale.

Perché la differenza l’ha fatta proprio questo, visto e considerato che, a memoria d’uomo, noi non ricordiamo un solo dirigente della sanità regionale e provinciale che non abbia reso i suoi servigi al politico che generosamente gli aveva consentito di sedere su una poltrona di potente, per giunta molto be, remunerata.

D’altronde, a pensarci bene, non è certo una formula caustica l’affermare che i molto presunti e sicuramente sedicenti manager della sanità regionale e provinciale vengono aggregati a queste poltrone solo per fare i voti, dedicando all’attività profusa per il bene comune delle azioni meramente decorative e mai realmente incisive.

La differenza tra quello che Delle Curti ha fatto durante questa campagna elettorale in appoggio a Gennaro Oliviero per le Regionali e della coppia Dario Abbate-Pinuccio Moretta alle elezioni comunali, e ciò che un qualsiasi altro dirigente sanitario ha fatto per altri politici in questa e precedenti campagne elettorali, è stata rappresentata da un’esposizione fisica da vero e proprio militante.

Siccome non riuscivamo a capire che cavolo volesse dire il sindaco Velardi con il suo solito stile allusivo, obliquo, latentemente minaccioso, ci siamo informati direttamente e più di una persona di Marcianise ci ha detto che Giovanni Delle Curti è stato avvistato più volte in auto con Pinuccio Moretta durante i giri elettorali di quest’ultimo, che è risultato il primo eletto assoluto – con tanto di possibilità di presiedere, da consigliere anziano, la prima e a questo punto anche la seconda seduta del consiglio comunale – con più di 1100 voti di preferenza personali.

Se c’era ancora qualche dubbio sul comportamento di Delle Curti, questo è stato rimosso dalla lettera che il capogruppo della Lega in consiglio regionale Gianpiero Zinzi ha scritto al direttore generale dell’Asl Ferdinando Russo, di rimbalzo a quella ricevuta, nei giorni scorsi, dai consiglieri comunali di minoranza di Marcianise, che hanno chiesto a lui, come lo hanno chiesto a Gennaro Oliviero e all’altra consigliera regionale Maria Luigia Iodice, di intervenire per scongiurare il rischio di lasciare l’ospedale di Marcianise con un reparto di Cardiologia di fatto smembrato (CLICCA QUI).

Zinzi non ha risparmiato una stilettata a Delle Curti.

A differenza di Velardi, però, ha utilizzato parole più dirette, più franche, più chiare, perché evidentemente non ha il problema di dover sistemare gli equilibri senza compromettersi più di tanto, in considerazione di una ampia dotazione scheletrica dei propri armadi: