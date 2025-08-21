MARCIANISE. In bici colpisce e uccide maestra in pensione: sotto processo 47enne

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

MARCIANISE – Un uomo di Marcianise dovrà affrontare un processo per un tragico incidente avvenuto lo scorso anno. Si chiama Simmaco Zarrillo, ha 47 anni, ed è accusato di aver causato la morte di un’anziana signora di 82 anni, Angela Marello, una ex insegnante, per poi essersi allontanato senza prestare soccorso.

I fatti risalgono al settembre 2023, quando la donna è stata investita mentre camminava in una strada della città. La ricostruzione dei magistrati dice che l’uomo stava guidando una bicicletta a una velocità troppo alta e, a causa della poca luce, non è riuscito a evitare la signora.

Dopo l’urto, spaventato e senza capire la gravità di quanto successo, se ne è andato. La signora Marello è stata trovata a terra da alcune persone che passavano di lì, con una ferita seria alla testa. Portata in ospedale a Caserta, i medici hanno scoperto che aveva un trauma cranico molto grave. Non era in coma, ma le sue condizioni erano critiche. Dopo quasi un mese di lotta, purtroppo non ce l’ha fatta. I carabinieri sono riusciti a trovare Zarrillo pochi giorni dopo l’incidente. L’uomo ha raccontato la sua versione, ma la Procura ha chiesto e ottenuto che vada processato. Il processo inizierà a dicembre davanti a un giudice.