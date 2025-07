MARCIANISE in lutto: domani l’addio a Vincenzo, storico commerciante di biciclette

Domani i funerali

PORTICO DI CASERTA / MARCIANISE – Si terranno domani pomeriggio i funerali di Vincenzo Amati Bonaccorsi, storico commerciante di Marcianise, scomparso all’età di 67 anni durante un soggiorno a Baia Domizia.

Il rito funebre sarà celebrato alle ore 18:00 presso la chiesa di San Pietro Apostolo a Portico di Caserta. La salma giungerà direttamente dalla Casa Funeraria Memoria di via Ippocrate di Kos, a Marcianise, dove è stata allestita la camera ardente a partire dalle ore 18 di oggi.

A piangerlo la moglie Antonetta Iodice, i figli Antonio, Domenico e Luigi, la nuora Maria Rosaria, il fratello Mimì, i cognati, i nipoti e l’intera famiglia, affranta per l’improvvisa perdita. Numerosi i messaggi di cordoglio e le manifestazioni di affetto giunte in queste ore da amici, clienti e conoscenti.

Vincenzo era conosciuto e stimato da tutta la comunità: negli anni si era distinto come uno degli ultimi artigiani specializzati nella vendita e riparazione di biciclette, un punto di riferimento per intere generazioni. La sua bottega era in via Novelli.

La notizia della sua scomparsa, avvenuta nella tarda mattinata durante una villeggiatura nella sua casa a Baia Domizia, ha profondamente colpito sia Marcianise che Portico. A stroncarlo sarebbe stato un malore improvviso mentre si trovava in giardino.

Domani in tanti si ritroveranno per l’ultimo saluto a un uomo semplice, riservato, ma capace di lasciare un segno autentico in chiunque lo abbia conosciuto.