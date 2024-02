Per tutti Tonino. Aveva 55 anni

MARCIANISE – Si è spento Antonio Golino, assessore comunale di Marcianise con delega alle Politiche Sociali. Aveva 55 anni.

Non molto tempo fa si era sottoposto ad un intervento chirurgico al colon. Era stato dimesso, ma poi aveva ritenuto di tornare in ospedale perché non si sentiva ancora bene. Si è spento stamattina a causa di un’embolia polmonare.